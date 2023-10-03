Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kampında skandal görüntüler!

Yayınlanma: 03.10.2023 - 12:36

Güncelleme: 03.10.2023 - 12:36

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Rize'nin Fındıklı ilçesinde düzenlediği gençlik kampında çekilen görüntüler gündem yarattı.

Sarıklı ve cübbeli bir grubun düzenlediği etkinliğin görüntülerini, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu paylaştı.

"BU SPOR DALINI TANIMLAYABİLİR MİSİNİZ?"

Çervatoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, o görüntülere şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığının övünerek bahsettiği kampa (Fındıklıların ve kurum olarak belediyemizin gezmeye bile giremediği bu alanda) giren bu garip insanların hangi spor dalı ile meşgul olduklarını anlayamadık. Fındıklı ilçesi Laik Demokratik Cumhuriyetin şirin bir kasabasıdır. Bu anlayışı inşa edenleri ve bu görüntüleri yaratanları kınıyoruz. İlçemizde bulunan ve halkın kaynakları ile inşa edilen bu Gençlik kampının gençlerimizin sportif aktiviteleri için değil tarikatların örgütlenmesi için inşa edildiğinin bir göstergesidir. Yetkililere bir kez daha sormak isteriz biz bu spor dalını anlamadık tanımlayabilirimsiniz? Fındıklı Halkı karanlıklara ve gericiliğe geçit vermeyecek, Laik Demokratik Cumhuriyet değerlerini yarınlara taşıyacak."