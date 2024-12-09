ABD, Suriye'de IŞİD kamplarını hedef aldı

Yayınlanma: 09.12.2024 - 00:56

Güncelleme: 09.12.2024 - 00:56

ABD Merkez Komutanlığı X hesabından yapılan açıklama ile, Suriye'deki IŞİD kamplarına yönelik yapılan hava saldırılarında 75'ten fazla hedefin vurulduğu bildirildi.

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) resmi hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, 8 Aralık'ta, merkezi Suriye'deki bilinen IŞİD kampları ve operatiflerini hedef alan onlarca hassas hava saldırısı gerçekleştirdi. IŞİD liderlerine, operatiflerine ve kamplarına yönelik saldırılar, IŞİD'in dış operasyonlar gerçekleştirmesini engellemek ve merkezi Suriye'de yeniden yapılanmalarını engellemek amacıyla yürütülen görev çerçevesinde gerçekleştirildi. Operasyonda, ABD Hava Kuvvetleri'nin B-52, F-15 ve A-10 gibi çeşitli hava araçları kullanılarak 75'ten fazla hedef vuruldu. Savaş hasarı değerlendirmeleri devam etmekte olup, sivil kayıplara dair herhangi bir bulgu bulunmamaktadır. CENTCOM, bölgedeki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte, Suriye'deki dinamik dönemde bile IŞİD'in operasyonel yeteneklerini zayıflatmaya yönelik operasyonlarını sürdürecektir.

"HESAP VERECEKLERİNİ BİLMELİDİR"

ABD Merkez Komutanlığı Generali Michael Erik Kurilla da operasyonlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şüphe olmasın, IŞİD'in yeniden yapılanmasına ve Suriye'deki mevcut durumdan yararlanmasına izin vermeyeceğiz. Suriye'deki tüm organizasyonlar, IŞİD ile herhangi bir şekilde işbirliği yapmaları veya desteklemeleri durumunda hesap vereceklerini bilmelidir."