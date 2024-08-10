Generalliğe terfi edilen albay ve öğretim üyesinin başka makaleler daha yazdığı ortaya çıktı: FETÖ övgüleri bitmiyor

Yayınlanma: 10.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.08.2024 - 04:00

YAŞ kararı ile albaylıktan generalliğe terfi eden Fevzi Orkunt Canyaş’ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ’yü övdüğü makale çok konuşuldu. Fevzi Orkunt Canyaş’ın İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Filiz Başkan birlikte kaleme aldığı makalenin ismi “Türkiye’deki resmi ve gayri resmi kurumlar arasındaki etkileşim: Fethullah Gülen cemaati örneği” idi. Makalede FETÖ hakkında yapılan övgüler dikkat çekiyordu.

2016 YILINDA YAZILDI

İkilinin 2016 yılında “Türkiye’nin 2015 parlamento seçimleri”, 2021 yılında “Rekabetçi Otoriter Ortamlarda Seçim Öncesi Koalisyonların Oluşturulması: Türkiye’de 2018 Parlamento Seçimleri Örneği” isimli iki makale daha kaleme aldığı ortaya çıktı. Dahası Aralık 2015’te yayımlanan “Türkiye’deki resmi ve gayri resmi kurumlar arasındaki etkileşim: Fethullah Gülen cemaati örneği” ve 2016 yılında yayımlanan “Türkiye’nin 2015 parlamento seçimleri” makalelerinde iki ismin de aynı soyismine sahip olması dikkat çekti. (Filiz Başkan Canyaş-Fevzi Orkunt Canyaş) 2021 yılında yayımlanan “Rekabetçi Otoriter Ortamlarda Seçim Öncesi Koalisyonların Oluşturulması: Türkiye’de 2018 Parlamento Seçimleri Örneği” isimli makalede ise soyisimlerin farklı olduğu görüldü. Filiz Başkan’ın 2005 yılında yayımlanan “Fethullah Gülen Cemaati: Türkiye’de Demokrasinin Yerleşmesine Katkı mı, Engel mi?” isimli makalesinde ise yine FETÖ’ye yönelik övgü içeren ifadeler olduğu ortaya çıktı.

DEMOKRASİYE KATKI!

Makalede dikkat çeken FETÖ güzellemelerinden bazıları şu şekilde:

İslamcı bir siyasi parti olan Refah Partisi’nin yükselişini onaylamayan laikler, Fethullah Gülen’i takdir etmektedir. Onlar, onun kişiliğinde, siyasi İslam’ın radikalliginden uzak, ölçülü bir kişilik görmekte ve bu nedenle ona değer vermektedirler.

Gülen, halkımız arasında diyalog geliştirilebilmesi için, tüm Türk vatandaşlarına ortak olan değerlerin sürekli vurgulanması gerektiğini savunur.

Gülen, demokrasi sürecinin Darwin’in evrim teorisine benzediğini savunmaktadır. Türk halkı, demokrasi ve cumhuriyetçilik adına bazı değerlerini kaybetmiş olabilir; ancak Gülen için bu iki kavram, Türkiye’nin geleceği için hayati öneme sahiptir. Ayrıca, Fethullah Gülen, demokratik sistemlerin despotik rejimlerden daha güçlü olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle, Fethullah Gülen’in güçlü bir devletin varlığını desteklediğini ve ona karşı çıkmadığını önerebiliriz.”

Bu anlamda, Gülen Cemaati, Türk demokrasisinin pekişmesine katkıda bulunan sivil toplum örgütü olarak değerlendirilebilir. Gülen’e göre demokrasi, tüm alanlarda özgürlüklerden oluşan bir sistemdir.

Gülen şunları belirtir: (Sözüne atıf) Eğer Türkiye’de devlet olmazsa farklı dini mezhepler birbirine saldıracaktır. Bugünlerde, provokasyon yaratan insanlara tanık oluyoruz. Bu bağlamda, devletin varlığı ya da yokluğu arasında bir ikilem ile karşı karşıyayız. Temel bir değer olan devletin varlığını seçiyoruz.”

RÖPORTAJ YAPILDI

FETÖ güzellemesi yapan makalede şu ifadeler yer aldı: “Önde gelen gazeteciler Gülen ile röportajlar yapmış ve bu röportajlar onun hem güncel meseleler hakkındaki fikirlerinin hem de özel yaşamı hakkında çok şey bilinmesini sağlamıştır. Röportajlar, milletine ve devletine saygı duyan, Picasso’nun eserlerini ve sosyalist Türk şairi Nazım Hikmet’in şiirlerini takdir eden ölçülü bir figürü tanıtmıştır.