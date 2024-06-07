Yeni adresinde ziyaret ettiler: FETÖ lideri Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 07.06.2024 - 10:39

Güncelleme: 07.06.2024 - 10:39

FETÖ lideri Fetullah Gülen’in akıbetiyle ilgili son günlerde ortaya atılan "öldüğü", "kaçırıldığı" gibi iddialar üzerine, terör örgütüyle bağlantılı “Herkul” hesabından bir video paylaşıldı.

Gülen’in bir odada koltukta oturmuş halde kahve içtiği görülen videoda, Gülen'in karşısında da firari FETÖ'cüler Abdülhamit Bilici, Adem Yavuz Arslan ve Metin Yıkar bulunuyor.

Gülen'e yaptıkları ziyaretle ilgili daha sonra yine terör örgütüyle bağlantılı bir Youtube kanalında konuşan Bilici, Gülen'in bazı sağlık sorunları olduğunu ve başka bir eve götürüldüğünü anlattı.

Gülen'i ziyaret eden isimler sözkonusu yayında, Gülen'in sağlık durumunun iyi olmadığını, dinlenmesi gerektiğini bu nedenle de kendisine soru soramadıklarını söyledi.

Yapılan ziyaretin fotoğrafı da, terör örgütüyle bağlantılı hesaptan “Kıymetli Dostlar Dün kamuoyunda oluşan merak ve endişeler sebebiyle bir grup gazeteci, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’yi ziyaret etti. Bu kısa ziyaretten görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz” notuyla paylaşıldı.