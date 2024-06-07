Yeni adresinde ziyaret ettiler: FETÖ lideri Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Metin Yıkar, Abdülhamit Bilici, Adem Yavuz Arslan isimli FETÖ firarisi gazeteciler, terör örgütünün lideri Fethullah Gülen’i ABD'de yeni kaldığı yerde ziyaret etti.
FETÖ lideri Fetullah Gülen’in akıbetiyle ilgili son günlerde ortaya atılan "öldüğü", "kaçırıldığı" gibi iddialar üzerine, terör örgütüyle bağlantılı “Herkul” hesabından bir video paylaşıldı.
Gülen’in bir odada koltukta oturmuş halde kahve içtiği görülen videoda, Gülen'in karşısında da firari FETÖ'cüler Abdülhamit Bilici, Adem Yavuz Arslan ve Metin Yıkar bulunuyor.
Gülen'e yaptıkları ziyaretle ilgili daha sonra yine terör örgütüyle bağlantılı bir Youtube kanalında konuşan Bilici, Gülen'in bazı sağlık sorunları olduğunu ve başka bir eve götürüldüğünü anlattı.
Gülen'i ziyaret eden isimler sözkonusu yayında, Gülen'in sağlık durumunun iyi olmadığını, dinlenmesi gerektiğini bu nedenle de kendisine soru soramadıklarını söyledi.
Yapılan ziyaretin fotoğrafı da, terör örgütüyle bağlantılı hesaptan “Kıymetli Dostlar Dün kamuoyunda oluşan merak ve endişeler sebebiyle bir grup gazeteci, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’yi ziyaret etti. Bu kısa ziyaretten görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz” notuyla paylaşıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'den ikinci 'Akşener' açıklaması
- İznik'te hasat erken bitti: Kilosu 35 liraya düştü
- Evlenilecek en iyi 4 kadın burcu
- Belediye başkanına soruşturma!
- 'Taban, faturayı partiye keser'
- Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları
- Ekonomistten 'hazırlıklı olun' uyarısı...
- Erdoğan'ı üzecek son anket paylaşıldı
- 'Bu, ölüm fermanıdır!'
- Özgür Özel'den erken seçim açıklaması