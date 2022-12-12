'Gerekirse simit yiyeceğiz' demişti... Yeni Akit Hülya Avşar’ı hedef gösterdi

12 Aralık 2022 Pazartesi, 10:23

Avşar geçen yıl 'ekonomi'ye ilişkin sorulara 'Gerekirse simit yenecek' demiş ve büyük tepki toplamıştı. Hülya Avşar, iki gün önce yeni klibini yayımladı.

Son olarak yandaş ve gerici Yeni Akit, yeni şarkısı 'Anlatma'nın klibini yayımlayan Hülya Avşar'ı ağır sözlerle hedef aldı.

AKİT'TE SKANDALLAR BİTMİYOR!

Yeni Akit, klip için kamera karşısında soyunan Avşar için "Hülya Avşar yeni bir rezilliğe imza attı. 'Anlatma' isimli bir sözde şarkı için klip hazırlığı yaptığı açıklanan Hülya Avşar, yönetmenliğini üstlendiğini klibinde kadın vücudunu satılık bir mal imiş gibi teşhir eden çırılçıplak görüntülerle kameraların karşısına geçti" ifadelerine yer verdi.

Akit, haberinin devamında cinsiyetçilik yaparak Avşar için 'kadınlık onurunu ayaklar altına alan teşhirci sahneler...' hakaretinden geri kalmadı.

BAKANI GÖREVE ÇAĞIRDILAR...

Ülke gündemi çocuk istismarıyla çalkalanırken Akit, son olarak Avşar'ın klibi için Aile Bakanı Derya Yanık'ın da kadın olduğunu hatırlatarak göreve çağırdığını ifade etti.