Geri dönüşüm depolama tesisinde korkutan yangın!
Merkezefendi ilçesinde bulunan geri dönüşüm depolama tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Tesisten yükselen duman kentin birçok yerinden görülüyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki geri dönüşüm depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için müdahaleye başladı. Tesisten yükselen duman kentin birçok yerinden görülüyor.
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