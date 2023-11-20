Okul çatısında yangın: 300 öğrenci tahliye edildi

Diyarbakır'da bir okulun çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 4 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 17:14
Okul çatısında yangın: 300 öğrenci tahliye edildi
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Çınar ilçesi Kırsal Avdalı Mahallesi'ndeki Avdalı İmam Hatip Ortaokulu'nun çatısında, okul saatinde yangın çıktı. 300 öğrenci tahliye edilirken, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi.

Ekiplerin 4 saatlik müdahalesi ile alevler söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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