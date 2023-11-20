Okul çatısında yangın: 300 öğrenci tahliye edildi
Diyarbakır'da bir okulun çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 4 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.
Çınar ilçesi Kırsal Avdalı Mahallesi'ndeki Avdalı İmam Hatip Ortaokulu'nun çatısında, okul saatinde yangın çıktı. 300 öğrenci tahliye edilirken, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi.
Ekiplerin 4 saatlik müdahalesi ile alevler söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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