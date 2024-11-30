Geri dönüşüm fabrikasında yangın: 8 işçi dumandan etkilendi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 8 işçiden biri hastaneye kaldırıldı. 7 işçinin tedavisi ise ambulanslarda yapıldı.

Geri dönüşüm fabrikasında yangın: 8 işçi dumandan etkilendi
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AA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 21:24

Küçücek İstiklal Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

8 İŞÇİ ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen 8 işçiden biri sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, 7 işçinin ise tedavisi ambulanslarda yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.


Etiketler: #fabrika #Sağlık #Yangın

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