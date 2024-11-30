Tavuk çiftliğinde yangın; 33 bin civciv öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında 33 bin civciv öldü.
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı İbrişim Mahallesi'nde M.S.'ye ait tavuk üretim çiftliğinde, öğle saatlerinde sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangında 33 bin civciv ölürken, soruşturma başlatıldı.
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