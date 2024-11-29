İnşaat alanında yangın paniği: Doğalgaz hattı korkuttu

Antalya'nın Serik ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken konteyner kullanılamaz hale geldi.

İnşaat alanında yangın paniği: Doğalgaz hattı korkuttu
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AA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 17:45

Antalya'da inşaat işçilerinin kaldığı bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Doğalgaz hattının yakınında çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

Yangın, işçilerin konakladığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı alanın yanındaki binada bulunan doğalgaz hattı, çevredeki vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. Fenalık geçiren bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Antalya #Yangın

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