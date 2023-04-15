Son Dakika: Atatürk Kültür Merkezi'nde korkutan yangın!

Son dakika gelişmesi... - İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde dış cephe izolasyonu çalışmaları sırasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi AKM’ye sevk edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2023 - 13:29
Son Dakika: Atatürk Kültür Merkezi'nde korkutan yangın!
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Beyoğlu’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın dış cephesinde yapılan çalışmalar esnasında bir anda izolasyon malzemesi alev aldı.

Dumanların yükselmesi sonrası çalışanlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması ile yangın söndürüldü. 


AKM Yangın taksim

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