Bilecik'te ormanlık alanda yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler tarafından çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2023 - 16:52
Bilecik'te ormanlık alanda yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor
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Bilecik Söğüt ilçesinin Küre ile Geçitli köyleri arasında bulunan Çaypınar mevkisinde yol kenarındaki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoldan geçen yurttaşlar dumanı fark ederek durumu Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirdi. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Ekipler, yoğun dumanın yükseldiği engebeli arazideki yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.


Bilecik Yangın ormanlık alan itfaiye

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