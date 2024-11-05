Geri manevra yaptığı servis minibüsüyle yayanın ayağını ezdi
Bursa'da sürücüsünün geri manevra yaptığı servis minibüsü yayanın ayağı ezdi. O anlar, kameraya yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi'nde meydana geldi.
Sürücüsünün ara sokakta geri manevra yaparak ilerlediği servis minibüsü, kadın yayaya çarptı.
Sürücüsünün, ileri almaya çalıştığı minibüs yayanın ayağının üzerinden geçti.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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