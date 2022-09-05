Gerici İHH'den pedofiliyi savunan imam Mehmet Şükrü Dörtbudak'a destek ziyareti

05 Eylül 2022 Pazartesi, 14:32

Cumhuriyet; 29 Ağustos tarihinde, Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak’ın kadınları ve çocukları giydikleri kıyafetler üzerinden, “Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun” ifadeleriyle hedef almasını gündeme getirmişti. Haberin ardından gözaltına alınan Dörtbudak, Emniyet’teki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) ve yurttaşlar, imam Mehmet Şükrü Dörtbudak hakkında suç duyurusunda bulundu.

"HAKKI HAYKIRDI"

İmam Dörtbudak'a, İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlurfa Şube Başkanı Behçet Atila destek ziyaretinde bulundu. İHH'li Atila ziyareti, "Hak ve hakikatı haykırdığı için geçenlerde gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan Mehmet Şükrü Dörtbudak hocaya kefaret olsun/geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Hakkı haykıran hocalarımızın hep yanında olacağız inşaallah. Hakkı haykıranlara selam olsun..." ifadeleriyle duyurdu.

DÖRTBUDAK NE DEMİŞTİ?

Dörtbudak, kadınları ve çocukları hedef aldığı konuşmalarının görüntüsünü, sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntüde Dörtbudak, kadınların tayt giymesiyle ilgili şunları söylüyordu:

“Geçenlerde hanımla beraber dedik ‘Çarşıda biraz alışveriş’ yapalım. Ama yola çıktık ne çıkalım, yani çıktığına bin pişman oluyorsun. Gözünü yerden kaldırmayacaksın ancak kafana ne çarparsa önüne duvar mı geliyor? Kadın mı geliyor? Kim geliyor çarpacaksın yani. Kız çocuğunu görüyorum, zavallı eğitilmemiş, ana-baba öğretmemiş. Bacağında bir tayt, ince, ten rengi, başında da başörtüsü. ‘Kızım yazık günah değil mi? Niye ayağına bir pijama, bir etek giymedin?’ dedim. ‘İşte pijamam var’ dedi. Onu pijama zannediyor, onu örtü zannediyor. Bütün vücudunun hatları, avret yerinin her tarafı ortada belliyken, daracık ve sımsıkı olan, ten renginde olan, vücudunun her şeyini belli eden bir şeyi Allah aşkına söyleyin giysi olabilir mi, örtünme olabilir mi?”

Dörtbudak, başka bir açıklamasında ise çocuklara elbise giydirilmesi nedeniyle pedofili suçunun arttığını savunmuştu.

Dörtbudak, “Aile olarak, ana-baba olarak, reis olarak, çocuklarımızı iyi eğitmek, İslama göre giyim kuşamlarını, namazlarını, ibadetlerini, Kuranlarını… Bayram vesilesiyle görüyoruz sokaklarda, kız çocuklarına giydirdikleri elbiseler. Aman yarabbi. ‘E çocuktur.’ Çocuktur var mı? Çocuk kendinden alıştıracaksın. Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık, atlet gibi elbiseler, mini etek bacak açık ondan sonra pedofili suçtur. Pedofili akımı sen körüklüyorsun. Sen insanların gözüne tahrik edici şeyler ortaya koyarsan, batının getirdiğinden giysiyi, edebi, ahlakı aileye koyarsan, çoluk çocuğuna yaşatırsan tabii ki toplum bozulur, tabii ki pedofilik suçlar da artar. Tavşana kaç diyoruz, tazıya tut diyoruz. Önce suçu, eylemi oluşturacak ortamları yok etmek lazım” ifadelerini kullandı.