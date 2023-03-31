"Gerici ittifak büyüyor" haberimize erişim engeli geldi!

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 15:02

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 15:35

Seçime günler kala, Cumhuriyet gazetesine yönelik sansür ve erişim engelleri hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Sefa Uyar imzalı ve "Laiklik karşıtı yapılar Cumhur İttifakı'nda birleşiyor: Gerici tehlike büyüyor" başlıklı özel haberimize erişim engeli getirildi.

Haberde, AKP'nin iktidarda kalabilmek için Hizbullah terör örgütüyle bağlantılı HÜDA PAR’la masaya oturmasının ardından Menzil tarikatından da destek almasına ilişkin uzmanların yorumlarına yer verildi.

Depremden sonra depremzede çocukların köylerine alındığı belirtilen Menzil tarikatının 4 kuruluşu Semerkand Vakfı, Beşir Derneği, TÜMSİAD ve GENÇKON ortak açıklamayla Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı aldı.

2018’deki seçimlerde de tarikat ve cemaatlerin büyük kısmı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’ye destek açıklaması yapmıştı.

"CUMHURİYET İÇİN TEHDİT"

Haberde, söz konusu gelişmelerin sorulduğu uzmanlar, tarikatlar tehlikesine dikkat çekti.

Cumhur İttifakı destekçisi tarikatlarla ilgili yapılan ve erişim engeli getirilen haberde, Siyaset bilimci Dr. Çağlar Ezikoğlu, “Tarikatlar laik ve Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyetimiz için büyük tehdit” uyarısında bulunurken İlahiyatçı Prof. Dr. Şahin Filiz "Hizbullah uzantısı HÜDA PAR ile Menzil tarikatı iktidardan aldıkları karşılığında diyet ödeme sırasına geçti” dedi.

Emekli müftü Gani Aşık ise “100 yıllık altın dönem üzerine ‘Vehhabi’ şalı çekerek ‘davalarını’ mutlu sona ulaştırmak istiyorlar” diye konuştu.