Gerici tarikatçı, yaşamını yitiren gazeteci Uğur Yanıkel’i hedef aldı

25 Aralık 2022 Pazar, 23:41

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi, altı yaşındayken imam nikahıyla tarikatın müridi Kadir İstekli’yle ‘evlendirdiği’ ortaya çıkmış ve buna rağmen kimsenin tutuklanmadığı öğrenilmişti.

Bu duruma tepkiler yükseldikten sonra hem Gümüşel hem de İstekli tutuklanmıştı.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’i savunan bir tarikatçı, dün yaşamını yitiren Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel’i hedef alan bir paylaşım yaptı. Furkan Muslu adlı tarikatçı, tepkilerin ardından hesabını kilitledi.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Halk TV Youtube koordinatörü Uğur Yanıkel, dün sabaha karşı Beşiktaş’ta bir sokakta baygın halde bulundu. Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne kaldırılan Yanıkel, kurtarılamadı. Yanıkel’in kesin ölüm nedeni otopsi raporu sonucunda ortaya çıkacak. Yankıel, Okmeydanı Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Ardahan’da son yolculuğuna uğurlandı.

Furkan Muslu isimli tarikatçı kendisine ait Twitter hesabından Uğur Yanıkel’i hedef aldı. Muslu paylaşımında ” Yusuf Ziya Gümüşel Hocanın İftira İçerikli Haberini Hazırlayan Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel Yüksekten Düşüp 1 Saat Baygın Kaldığı Yerde Öldü! Alma Mazlumun Ahini… Alma Mazlumun Bedduasını…” ifadelerini kullandı.

Yusuf Ziya Gümüşel’in müridi Furkan Muslu’ya sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Furkan Muslu tepkilerin ardından hesabını kilitledi.

Halk TV, söz konusu haberi “İhbar ediyoruz” diyerek duyurdu.

İHBAR EDİYORUZ



Pedofilinin savunucusu Furkan Muslu'dan bu kez de nefret suçu: Yitirdiğimiz arkadaşımız Uğur Yanıkel'i hedef aldıhttps://t.co/FMwKbtjZNK — Halk TV (@halktvcomtr) December 25, 2022

Halk TV’nin konuyla ilgili haberine “İhbar ediyoruz! Pedofilinin savunucusu Furkan Muslu’dan bu kez nefret suçu” başlığı atılarak şunlar yazıldı: “Bir çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasını savunan Furkan Muslu, bu kez de henüz 27 yaşında hayatını kaybetmiş arkadaşımız Uğur Yanıkel’i hedef aldı. Yaptığı paylaşımla nefret saçan Furkan Muslu, canımız Uğur’umuzu 6 yaşındaki çocuğa istismar haberinin sosyal medya paylaşımlarını hazırladığını söyleyip fotoğrafını paylaştı. Yine Furkan Muslu denen ve istismarı kollayan şahıs, ‘Alma mazlumun ahını… Alma mazlumun bedduasını’ diyerek nefret suçunu işledi. Paylaşımına gelen tepkiler üzerine hesabını kilitleyen Furkan Muslu, daha sonra paylaşımını da sildi. Ama Furkan Muslu’nun arkadaşımız Uğur Yanıkel’e yöneliik işlediği nefret suçu Halk TV alesinden kaçmadı.”