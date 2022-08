Gerici Yeni Akit gazetesinin yazarı Ali Akben Gülşen’i hedef gösterdi: 'Sanatçı bozuntusu...'

28 Ağustos 2022 Pazar, 13:49

Yandaş Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Akben, imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanan Gülşen'e ilişkin olarak, "Yaşadığı dış ülkede itibar görmeyen bu sanatçı bozuntusu belli mahfiller tarafından ülkemizde pazarlandı ve görevi icabı dekolte kıyafetler, LGBT reklamı ve en sonda imam-hatiplerle ilgili sarf ettiği talihsiz kelimelerle aldığı vazifeyi eksiksiz yerine getirdi" ifadelerini kullandı.

Akben'in 'Seçim sath-ı mailine girdik' başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Geç de olsa hatasını anlayarak dilediği özür kabahatinin yanında devede kulak olunca halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama gibi ağır bir suçun cezasını hukuk verdi vermesine de sen misin kodese tıkan. Aman Allah’ım sosyal medya, görüntülü ve yazılı basında kalem oynatan azgın azınlığın trollerinin kaleminden dökülen kelimeler kaos tüccarlarının arayıp da bulamadığı cinsten olunca olanlar oldu.

GÜLŞEN ÜZERİNDE SEDEF KABAŞ'I DA HEDEF GÖSTERDİ

Yakın geçmişte milletin seçtiği Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan yalan uzmanı bir aceze elleri kelepçeli olmadığı halde ters kelepçe görüntüsü vererek keriz pazarında epey bir taraftar toplamış ve durumu anlaşılmasına rağmen yalan uzmanının yalan dolanına inanan kerizlerden bir tane bile aldatıldık yollu bir açıklama gelmemişti"

"GEZİCİLER, 15 TEMMUZ ZORBALARI, HÜKÜMET DÜŞMANLARI..."

"Örnekler sayılamayacak kadar çok ve her geçen gün daha da artacak. Planlı ve programlı olduğunu düşündüğüm bu son olayla ilgili, sosyal medyadan atıp tutanları takip ettiğimde, her şey planlandığı gibi ve işkembeden atıp tutmalardan da anlaşılıyor ki; geziciler, 15 Temmuz zorbaları, bidon ve kaz kafalılar ve hükümet düşmanları bir kez daha iş başındalar ve direkt hedefleri her zaman olduğu gibi yine Tayyip.

Amaçlarına ulaşmış olmanın verdiği güvenle körler ve sağırların birbirini ağırladığı sofradan ne kaparsam o kâr mantığı ile tuttukları yerden işkembelerinde ne varsa boşaltıp etrafımıza pis kokularını yayıyorlar. Azgın azınlık yine tam mesai iş başında. Kimi Cuma namazında hutbe okunurken ulu orta konuşup cemaatin namazını iğfal ederken, siyaset yaptığını zanneden bazılar da bir çuval inciri göz göre göre berbat edebiliyor."