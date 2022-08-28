Fazıl Say'dan 'Gülşen' tepkisi: Bu baskılara son
Piyanist Fazıl Say, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’nin imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanan Gülşen'e dair yaptığı açıklamayı destek verdi.
Sahnede imam hatiplerle ilgili sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek, yandaş medya tarafından hedef haline getirilen Gülşen, aynı gün içinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Söz konusu karara tepki yağarken, pek çok ünlü isim sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ünlü şarkıcıya destek verdi, tutuklama kararını eleştirdi.
Piyanist Fazıl Say da, 'Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’nin imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanan Gülşen'e dair yaptığı açıklamayı destek verdi.
"BU BASKILARA SON"
Say, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’nin "Pandemi sürecinde başlayan zorunlu müzik yasakları, salgının bitmesine rağmen artarak devam etmiştir. Festivallerin, konserlerin iptal edilmesi / yasaklanması olağan hale gelmiştir. Bu sırada sanatçılar kostümlerinden etnik kimliklerine, repertuarlarından siyasi görüşlerine kadar her konuda eleştirilere maruz kalmıştır. Aralarında üyelerimizin de olduğu sanatçılar, bugüne kadar görülmemiş baskılarla / yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştır. Tüm bu yaşananlar çerçevesinde; son olarak değerli üyemiz Gülşen’in tutuklanma kararı, bize, hukuki değil siyasi bir karar olduğunu düşündürmektedir. Bu kararın bir an evvel gözden geçirilmesi, ülkemizin ve demokrasinin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. İktidarın sanatı ve sanatçıyı kucaklayıcı, birleştirici bir siyaseti ilke edinmesi en büyük arzumuzdur" açıklamasını "Bu baskılara son!" notuyla paylaştı.
İlgili Haberler
- KeçiFest'te sahne alan Moğollar'dan Gülşen'e destek: 'Kesseler de cezayı vazgeçmeyeceğiz'
- Gülşen’in tutuklanmasına ilahiyatçılar da tepkili: 'Özenle seçilmiş seçim çalışması'
- Kamuoyundan adalete tepki! Gülşen'i tutuklayanlar, milyonluk yolsuzluk ve rüşvet iddiaları için harekete geçmiyor
-
Video Haberler
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiası
- Gökbakar'dan Ural'a sert yanıt
- Baklavacı kardeşler işi büyüttü
- Sedat Peker'den yeni paylaşımlar...
- Hürriyet'te 'Sedat Peker' operasyonu
- DEVA'dan Sedat Peker hamlesi
- Mine Tozlu Sineren, rüşvet ağını anlattı
- Aleyna Tilki'nin konserini hedef gösterdiler!
- Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker açıklaması
- Yüksek hızlı rüşvetin belgeleri