Gerici Yeni Akit yazarlarımızı yine hedef gösterdi: ‘İnsanlık onurları yerlerde sürünüyor’

Yayınlanma: 08.08.2024 - 18:45

Güncelleme: 08.08.2024 - 18:45

Akit’in dün “Cibilliyetsiz Muhalef” manşetiyle hedef gösterdiği kişiler arasında gazetemiz yazarlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Gazeteci Fatih Altaylı da yer aldı.

Yazarlarımız gerici Yeni Akit’in kendilerini hedef göstermesine şu sözlerle tepki gösterdi.

Zülal Kalkandelen şunları söyledi:

“Yeni Akit, birçok kez yaptığı gibi şahsımı da bir kez daha hedef göstermiş. AKP’nin politikalarını eleştirdiğim için sistematik olarak yıllardır bunu yapıyor ve yalan haberleriyle dezenformasyon yayıyor! Bu yayın organının tarihi bunlarla dolu. Gazetemizin yazarlarından, değerli hocam Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Gümüşhane Baro Başkanı Ali Günday ve Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin de onların hedef göstermesinden sonra katledildi! Yeni Akit hakkında daha önce defalarca suç duyurusunda bulundum. Bizi korkutup yıldıramazlar elbette, gerçeği kanıtlarıyla hukuk devleti çerçevesinde yazmaya, mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz. Ancak yaptıkları gazetecilik değil, tetikçiliktir! Bu konuda tüm toplumun, meslek birliklerinin ve savcıların dikkatini çekerim”

Ataol Behramoğlu ise “Şair bozuntusu dedikleri kişi dünyadaki bütün dillere çevrilmiş, Türkçeyi dünyada bayrak gibi dalgalandıran ender şairlerden biridir. Bunu Yeni Akitin yeteneksiz yazarcıkları da bilir.Yaptıkları şey reislerine yaranma çabasıdır. İnsanlık onurları yerlerde sürünüyor” ifadelerini kullandı.

“SAVCILARI GÖREVE ÇAĞRIYORUZ”

Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Kıvanç El ise yaşanan olayı şu ifadelerle değerlendirdi:

“Gazetecileri ve yazarları hedef göstermeyi gelenek haline getiren bir gazetenin dönem dönem bu hedef göstermelerinin kanlı sonuçlandığını hatırlatmak gerek. Öncelikle gazetecilerin hedef gösterilmesini kınıyoruz. Bu çerçevede bu isimlerin başına birşey gelecekse sorumlusunun önlem almayanlar, iktidarın sözünden çıkmayan gazetenin yönetimi olduğunu hatırlatarak bir kez daha savcıları göreve çağırıyoruz. Ancak ne yazık ki, acı olan savcılar da söz konusu gazeteyi izlemeye devam edecek.”