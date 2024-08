Yeni Akit, Vera’nın mektubunu hedef aldı

Yayınlanma: 01.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.08.2024 - 04:00

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, dün köşesinde yazdığı “Canım babacım yok, Vera! Anne de yok, baba da yok!” başlıklı yazısında Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın doğum gününde babasına gönderdiği mektuba tepki gösterdi. Karahasanoğlu, Vera’nın ebeveynleri tarafından algı oluşturmak için kullanıldığını iddia etti. Söz konusu yazıya Tayfun Kahraman’ın eşi Dr. Meriç Demir Kahraman ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası’ndan tepki geldi.

Dr. Kahraman Cumhuriyet’e yaptığı, açıklamasında “Gazete denemeyecek bu şeydeki iğrenç yazı midemi bulandırdı. 5 yaşında bir çocuğa hınç duymak, nefret duymak, ‘sana anne de yok baba da yok’ demek için vicdansız ve ahlaksız olmak lazım. Bizim kızımız bir hukuksuzluk mağduru. Babasından haksız yere koparılmış bir çocuk. Her hafta babasıyla bir camın arkasından konuşuyor. Her gün babam ne zaman gelecek diye soruyor. Biz bunu iki buçuk senedir her an yaşıyoruz” tepkisini gösterdi.