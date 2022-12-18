Gericiler bu kez Muharrem İnce'yi hedef aldı

18 Aralık 2022 Pazar, 18:58

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki çocuğunu Kadir İstekli ile "evlendirmesi" gündemdeki sıcaklığını korurken; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ''Bu millet beni Cumhurbaşkanı seçerse; benden başka hiçbir isim bunu söyleyemez, bir tarikat yurdunda çocuğa tecavüz edilmişse, altı yaşında çocuk evlendirilmişse, hapse atmak falan ufak hikaye o yurtları dozerle yıkarım'' diyerek tarikat ve cemaatlere tepki göstermişti.

GERİCİLERİN HEDEFİ OLDU

YouTube'da videolar yayınlayan ve daha önce Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için "ırkçı" diyen Emin Oğuz Manav isimli "hoca", videosunda İnce'yi hedef gösterek ''Muharrem İnce 'Başkan olursam dozerle tarikatları yıkarım' diyor. Senin ataların gelse tarikatları, cemaatleri bozmaya gücün yetmez'' dedi.