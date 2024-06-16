İletişim Başkanlığı'ndan erişim engeli: 'Peygambere hakaretten' Diamond Tema hakkında soruşturma

Yayınlanma: 16.06.2024 - 18:54

Güncelleme: 16.06.2024 - 19:40

"Yer6" adlı YouTube kanalında şeriat yanlısı Asrın Tok ile şeriat karşıtı Diamond Tema arasında gerçekleşen tartışma, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Değirmenci, programın yayından kaldırılması için başvuruda bulunduklarını belirtti.

Diamond Tema hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216/2 ve 216/3 maddeleri gereğince halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Yer6 adlı programda Peygamber Efendimize hakaret eden Diamond Tema isimli şahıs hakkında TCK 216/ 2. ve 3. fıkralarda düzenlenen halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Program hakkında erişim engeli de talep edildi. pic.twitter.com/JEZhEWvsfb — Aslan Değirmenci (@aslandegirmenci) June 16, 2024

DİAMOND TEMA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Diamond Tema bu gelişmelerin ardından X hesabından yeni bir açıklama yaptı:

"İyiyim arkadaşlar sorun yok. Suç işlemedik, kaynaklarıyla konuştuk. Ne hukûken ne de ahlâken ortada bir sorun yok. İfademizi verir duruşmaya çıkarız olur biter."