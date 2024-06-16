İletişim Başkanlığı'ndan erişim engeli: 'Peygambere hakaretten' Diamond Tema hakkında soruşturma

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, YouTuber Diamond Tema hakkında, Hz. Muhammed ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2024 - 18:54
İletişim Başkanlığı'ndan erişim engeli: 'Peygambere hakaretten' Diamond Tema hakkında soruşturma
Abone Ol google-news

"Yer6" adlı YouTube kanalında şeriat yanlısı Asrın Tok ile şeriat karşıtı Diamond Tema arasında gerçekleşen tartışma, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Değirmenci, programın yayından kaldırılması için başvuruda bulunduklarını belirtti.

Diamond Tema hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216/2 ve 216/3 maddeleri gereğince halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı.

DİAMOND TEMA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Diamond Tema bu gelişmelerin ardından X hesabından yeni bir açıklama yaptı:

"İyiyim arkadaşlar sorun yok. Suç işlemedik, kaynaklarıyla konuştuk. Ne hukûken ne de ahlâken ortada bir sorun yok. İfademizi verir duruşmaya çıkarız olur biter."


İlgili Haberler

Öğrencilere 'uygunsuz' kıyafet engeli... İçeri alınmadılar: Valilik soruşturma başlattı

Öğrencilere 'uygunsuz' kıyafet engeli... İçeri alınmadılar: Valilik soruşturma başlattı
Burdur’daki diyaliz soruşturmasında iki kişi tutuklandı

Burdur’daki diyaliz soruşturmasında iki kişi tutuklandı
Restoranda Nazi sloganı atıldı: Soruşturma başlatıldı

Restoranda Nazi sloganı atıldı: Soruşturma başlatıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler