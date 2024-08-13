Germencik’te arazi yangını!

Yayınlanma: 13.08.2024 - 00:33

Güncelleme: 13.08.2024 - 00:33

Geçen hafta Germencik’in Ortaklar Mahallesi Gümüşyeni köyü ile Söke’nin Argavlı Mahallesi sınırları arasında meydana gelen orman yangınının ardından bu defa Germencik Moralı Mahallesi yakınlarında yangın çıktı.

Geçen hafta meydana gelen yangın alanın yakınında meydana gelen yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin aynı sıra yurttaşlar da seferber oldu.

Bölgede bulunan incir ve zeytin ağaçlarının yandığı öğrenilirken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Hava karanlık olduğu için yangına henüz havadan müdahale edilemediği öğrenildi.