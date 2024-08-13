Germencik’te arazi yangını!

Germencik’in Moralı Mahallesi’nde gece saatlerinde arazi yangını çıktı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede çevreye yayılan yangını söndürmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge halkı müdahale etti. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 13.08.2024 - 00:33
Germencik’te arazi yangını!
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Geçen hafta Germencik’in Ortaklar Mahallesi Gümüşyeni köyü ile Söke’nin Argavlı Mahallesi sınırları arasında meydana gelen orman yangınının ardından bu defa Germencik Moralı Mahallesi yakınlarında yangın çıktı. 

Geçen hafta meydana gelen yangın alanın yakınında meydana gelen yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin aynı sıra yurttaşlar da seferber oldu. 

Bölgede bulunan incir ve zeytin ağaçlarının yandığı öğrenilirken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Hava karanlık olduğu için yangına henüz havadan müdahale edilemediği öğrenildi.


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