Gevrek ve boyoza zam geldi
İzmir’de gevrek, boyoz ve poğaça fiyatlarına zam geldi. Yapılan yüzde 25'lik zammın ardında 2 TL ‘den satılan gevrek, boyoz ve poğaça 2,5 TL oldu.
İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen, gevrek, boyoza ve poğaça fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı.
Esen, 2 liraya satılan gevrek, boyoz ve poğaçanın 50 kuruşluk zam sonrası 2,5 TL olduğunu bildirdi.
Esen yaptığı açıklamada, “Uzun süren çalışmalarımız sonucu, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gevrek, boyoz, poğaça, yumurta, peynir fiyatları 2 lira 50 kuruş olarak güncellenmiştir. Sektörümüze, esnafımıza duyurulur. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.
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