Gezi anmasına katılan üniversiteliler gözaltına alınmıştı: Soruşturmada yeni gelişme!

İstanbul Üniversitesi’nde dün düzenledikleri Gezi Direnişi anmasının ardından tramvayda gözaltına alınan 22 öğrencinin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Üniversiteliler dün gözaltına alınmalarının ardından Vatan Emniyet’e götürülmüş, bugün de Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilmişti. Gözaltına alınan gençlerden biri ise, dün emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Üniversitelilerin, haftada 3 gün imza şartı ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verildi.