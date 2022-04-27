Gezi direnişinde evlatlarını kaybeden aileler hukuk dışı cezaları kınadı: Bir kez daha kaybettik

27 Nisan 2022 Çarşamba, 02:00

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi ana davasında Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman’a da 18’er yıl hapis cezası verdi. Gezi Direnişi sırasında evlatlarını kaybeden aileler Cumhuriyet’e konuştu.

Gezi davasında çıkan kararlar, çocuklarını yitiren aileleri bir kez daha yaraladı.

Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfi Sarısülük: Bizim davalarımıza adalet uğramadı, tek tek kapatıldı desek yeridir. Bu sene iktidarın ağzından Gezi düşmedi. Kararı duyunca tüylerim diken diken oldu, bir kez daha oğlumu kaybetmiş gibi hissettim. Orada yargılananların hepsi benim evladım. Bir evlat verdim bin evlat aldım. Onlardan hiç korkmuyorum. En fazla beni de alıp oğlumun yanına götürürler.

Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş: Evlatlarımıza ilişkin açılan davalarda veya soruşturmalarda katiller yargılanmadı, bizlere adalet gelmedi. Oğlum vatanını çok severdi, askere gitmeyi çok istiyordu. Askerlik muayenesini olduktan sonra öldürüldü. Şehit benim oğlum. Katiline hiçbir ceza verilmedi. Oğlumu çürüttüler şimdi de Gezi davasında yargılananlara aynı şeyi yapmak istiyorlar. Osman Kavala, Can Atalay, Mücella Yapıcı gibi yüreği güzel insanlar bizim yanımızda oldular. Nerede bir hak ihlali, adaletsizlik varsa bu insanlar oraya koştu. Cezayı veren hâkimin vicdanı rahat mı? Başını yastığa koyduğunda rahat uyuyabilecek mi? Onların tek suçu bizim yaralarımızı sarmalarıdır. Kargaşa yaratıp yaptıkları zulümleri, ekonomik krizi unutturmak istiyorlar. Kararı veren de kendilerinden.

‘ACIMIZA ACI KATTI’