Gezi direnişinde evlatlarını kaybeden aileler hukuk dışı cezaları kınadı: Bir kez daha kaybettik
Gezi davasında çıkan kararlar, çocuklarını yitiren aileleri bir kez daha yaraladı. Aileler, “Kararı duyunca evlatlarımızı bir kez daha kaybetmiş gibi hissettik. Onların tek suçu yaralarımızı sarmak” dedi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi ana davasında Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman’a da 18’er yıl hapis cezası verdi. Gezi Direnişi sırasında evlatlarını kaybeden aileler Cumhuriyet’e konuştu.
Gezi davasında çıkan kararlar, çocuklarını yitiren aileleri bir kez daha yaraladı.
- Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfi Sarısülük: Bizim davalarımıza adalet uğramadı, tek tek kapatıldı desek yeridir. Bu sene iktidarın ağzından Gezi düşmedi. Kararı duyunca tüylerim diken diken oldu, bir kez daha oğlumu kaybetmiş gibi hissettim. Orada yargılananların hepsi benim evladım. Bir evlat verdim bin evlat aldım. Onlardan hiç korkmuyorum. En fazla beni de alıp oğlumun yanına götürürler.
- Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş: Evlatlarımıza ilişkin açılan davalarda veya soruşturmalarda katiller yargılanmadı, bizlere adalet gelmedi. Oğlum vatanını çok severdi, askere gitmeyi çok istiyordu. Askerlik muayenesini olduktan sonra öldürüldü. Şehit benim oğlum. Katiline hiçbir ceza verilmedi. Oğlumu çürüttüler şimdi de Gezi davasında yargılananlara aynı şeyi yapmak istiyorlar. Osman Kavala, Can Atalay, Mücella Yapıcı gibi yüreği güzel insanlar bizim yanımızda oldular. Nerede bir hak ihlali, adaletsizlik varsa bu insanlar oraya koştu. Cezayı veren hâkimin vicdanı rahat mı? Başını yastığa koyduğunda rahat uyuyabilecek mi? Onların tek suçu bizim yaralarımızı sarmalarıdır. Kargaşa yaratıp yaptıkları zulümleri, ekonomik krizi unutturmak istiyorlar. Kararı veren de kendilerinden.
‘ACIMIZA ACI KATTI’
- Ahmet Atakan’ın annesi Emsal Atakan: 9 yıldır oğlumun katillerine soruşturma dahi açılmadı. Gezi’de demokrasi, barış isteyenlere yıllarca ceza verildi. Türkiye’de hukuk yerle bir olmuş. Türkiye’de adalet satılmış, bu kadar net. Çok üzgünüm, hiç uyuyamadım. 9 yıl adalet peşinde koştuk. Maalesef katiller dışarıda, aydınlar içeride. Bu süreç böyle devam ediyor ama elbet bir gün devran dönecek. Adaleti sağlamayanlar bir gün yargılanacak ve adalet onlara da lazım olacak. Bu karar acımıza acı kattı. Demokrasiyi hapsettiler. Çok öfkeliyim, katledilen çocuklarımız için adalet yok. Barış, özgürlük diyenler için adalet yok.
- Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz: Oğlumun katledildiği görüntüleri tüm dünya izledi, buna rağmen katiller ceza almadı. Bu kadar adaletsizlik olmamalı bu ülkede. Bu öfke neden? Çocuklarımızı katleden insanlar ceza almazken bu insanların ceza alması çok canımızı yakıyor. Keşke yanlarında olabilseydim, umarım bu karardan dönülür. Mücella Abla’nın dün yansıyan fotoğrafları çok canımı yaktı. Çok üzgünüm. Gerçek katiller cezalandırılana kadar mücadele edeceğiz. Umarım bir gün bu ülkeye adalet gelir.
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