Gezi soruşturması televizyonlara sıçrıyor: Başsavcılık istedi, RTÜK kayıtları gönderdi

Yayınlanma: 17.03.2025 - 15:51

Güncelleme: 17.03.2025 - 17:19

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı eylemlerine katıldığına ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.

Barım’ın tutuklanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) yazı yazarak, bazı televizyon yayınlarının kayıtlarını istedi.

Başsavcılığın yazısında, "Bazı medya kuruluşlarının, 27 Mayıs 2013 tarihi sonrasında başlayan Gezi Parkı eylemlerinin propagandasını yaptığını ve bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğu, bu iddiadan hareketle bu yönde yayın yapan medya kuruluşlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesi" istendi.

6 KANALIN KAYITLARI GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine RTÜK’ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Cem TV, Flash TV, Halk TV, Kanal D, Fox TV ve Samanyolu Haber’in kayıtlarını gönderdiği öğrenildi.

''SARAY REJİMİ SUÇ YARATMAYA ÇALIŞIYOR''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gezi korkusu hortlayan iktidar, medyaya yönelik cadı avı başlattı. Saray rejimi iktidarını sürdürebilmek için müflis tüccar gibi geçmiş defterleri karıştırıp, suç yaratmaya çalışıyor. Diploma kumpasının benzeri, Gezi Direnişi bahanesiyle televizyon kanalları için de kurulmaya çalışılıyor. RTÜK, 6 televizyon kanalının 12 yıl önceki görüntülerini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yolladı. Ülkemize adalet mutlaka ama mutlaka gelecek ve bu kumpasların hesabı da mutlaka sorulacaktır."