Gezici Araştırma Merkezi, son anketinin ayrıntılarını açıkladı
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, 15-20 Ocak 2022 tarihleri arasında yaptıkları son anketin sonuçlarının ayrıntılarını Cumhuriyet TV'ye açıkladı.
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, bin 420 katılımcı üzerinden 12 ildeki 70 mahallede yaptıkları son kamuoyu araştırmasının sonuçlarının ayrıntılarını Cumhuriyet TV'ye açıkladı.
Araştırmayı bin 420 katılımcı üzerinden 12 ildeki 70 mahallede yaptıklarını ifade eden Gezici, soruları yurttaşlara yüz yüze sorduklarını ve dikkat çekici sonuçlar aldığını belirtti.
''Topluma, yarın bir seçim olsa kime oy vereceklerini sorduklarında vatandaşlarının yüzde 31.3'ünün AKP, 27.2'sinin CHP, 12'sinin İyi Parti, 11.5'inin HDP, 8.1'inin MHP, 2.1'inin ise Deva Partisi'ni seçeceklerini belirtti'' ifadelerini kullanan Gezici, CHP'nin belirli bölgelerde oylarının arttığını söyledi.
CHP'nin ise orta ve güney doğu bölgelerinde 15.8 oranında oyunu artırdığını söyleyen Gezici, sosyal medya kullanımı arttıkça, muhalefetin oylarının da arttığını gördüklerini aktardı.
''Millet İttifakı'na oy vereceğini belirten vatandaşlara parlamenter sisteme geçmeyi sağlayacak kişinin kim olduğunu sorduğumuzda ise belirli yanıtlar aldık'' ifadelerini kullanan Gezici, çıkan sonuçların ayrıntılarını şu şekilde verdi:
Kemal Kılıçdaroğlu 60.6
Meral Akşener 17.5
Ali Babacan 10.4
Abdullah Gül 7.1
Gezici, yarın bir seçim olsa ve Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan çıksa, kime oy verirsiniz sorusuna ise gelen yanıtları şu şekilde verdi:
''Vatandaşların yüzde 41.2'si Recep Tayyip Erdoğan, 43.7'si Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Ağırlığına göre kararsızları bilimsel olarak dağıttığımızda ise, vatandaşların 48.2'si Recep Tayyip Erdoğan derken, 51.5'i Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verdi''
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