Gezi'de öldürülen Abdullah Cömert’in babası trafik kazası geçirdi

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in babası Edip Cömert, geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Cömert’in hayati tehlikesi bulunduğu belirtiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 17:58
Gezi'de öldürülen Abdullah Cömert’in babası trafik kazası geçirdi
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Hatay’da Gezi Direnişi sırasında polisin attığı biber gazı kapsülüyle başından vurularak hayatını kaybeden Abdullah Cömert’in babası Edip Cömert, dün geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. 

BirGün'den Okan Yücel'in haberine göre, Abdullah Cömert’in ağabeyi Adnan Cömert, babasının durumu hakkında konuştu. Dün öğlen saat 3 sularında babasının, kullandığı motosiklet ile bir kamyonla çarpıştığını anlatan Adnan Cömert, henüz olayın detaylarını bilmediklerini söyledi.

GÖZALTINA ALINMADI

Kamyon şoförünün ifade verdiğini ancak gözaltına alınmadığını belirten Cömert, henüz kendilerine ifadenin ulaşmadığını, mobese kayıtlarının incelenmesinin ardından kazaya ilişkin asıl bilgilere ulaşabileceklerini ifade etti. 

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Adnan Cömert, kazanın ardından İskenderun Gelişim Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılan Edip Cömert’in tansiyon hastası olduğunu belirtti, pıhtı atması riskinden endişe ettiklerini ve hayatî tehlikenin sürdüğünü söyledi.

Ailesinin kazanın ardından Hatay’a geldiğini belirten Adnan Cömert, babasının durumunun iyiye gitmesini umduklarını söylerken kaza anına ilişkin görüntülere bir an önce ulaşılmasını talep ettiklerini dile getirdi. 


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