GİB personel alımı başvuruları ne zaman? Gelir İdare Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? GİB personel alımı sınavı ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 81 sözleşmeli personel alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre başvuru tarihleri de açıklandı. Peki, GİB personel alımı başvuruları ne zaman? Gelir İdare Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?





GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yayımlanan ilana göre adaylar, başvurularını 23 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında yapabileceklerdir.

GİB PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, sözlü olarak 21 Temmuz - 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınava girecekleri yer bilgilerini içeren listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığın internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar ayrıca sonuç bilgilerini "Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.