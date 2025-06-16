G7 liderleri, 16 Haziran Pazartesi günü Kanada’nın Kananaskis kentinde düzenlenen zirvede bir araya geldi. Peki, G7 nedir, ne zaman kuruldu? G7 ülkeleri hangileridir?





G7 NEDİR?

G7 (Group of Seven - Yediler Grubu), dünyanın en gelişmiş ve en büyük ekonomilerine sahip yedi ülkesinden oluşan bir ekonomik ve politik iş birliği grubudur. G7, küresel ekonomi, uluslararası güvenlik, çevre sorunları, sağlık, ticaret, teknoloji ve diplomatik konular başta olmak üzere pek çok uluslararası meseleyi görüşmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenli olarak bir araya gelir.

G7 NE ZAMAN KURULDU?

G7, resmi olarak 1975 yılında kuruldu. İlk toplantı, Fransa Cumhurbaşkanı Valéry Giscard d'Estaing ve Almanya Başbakanı Helmut Schmidt'in girişimiyle Fransa'nın Rambouillet şehrinde yapıldı. Başlangıçta altı ülkenin (ABD, Japonya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya) katılımıyla kurulan grup, 1976 yılında Kanada'nın da katılmasıyla G7 adını aldı.

G7 ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?

G7 grubunu oluşturan ülkeler şunlardır:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kanada

Birleşik Krallık (İngiltere)

Fransa

Almanya

İtalya

Japonya

Ayrıca Avrupa Birliği (AB) de G7 zirvelerine gözlemci ve temsilci olarak katılmaktadır.



