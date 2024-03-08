Gıda zehirlenmesi şüphesi... Ortaokul öğrencileri hastanelik oldu!

Yayınlanma: 08.03.2024 - 14:44

Güncelleme: 08.03.2024 - 14:52

Tokat'ta Şehit Sinan Bilir Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler, öğle arası okul dışında yemek yedi. Aynı yerden yemek yiyen 6 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı.

Okul idarecileri tarafından okula sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan ilk kontrolün ardından 12 yaşlarındaki E.İ.D., C.Y., Z.O., Y.O., E.Ö. ve V.K. adlı öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.