Gıda zehirlenmesi şüphesi... Ortaokul öğrencileri hastanelik oldu!

Kentte öğle arası dışarıda yemek yiyen 6 öğrenci, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 14:44
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Tokat'ta Şehit Sinan Bilir Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler, öğle arası okul dışında yemek yedi. Aynı yerden yemek yiyen 6 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı.

Okul idarecileri tarafından okula sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan ilk kontrolün ardından 12 yaşlarındaki E.İ.D., C.Y., Z.O., Y.O., E.Ö. ve V.K. adlı öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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