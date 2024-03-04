Arnavutköy'de onlarca kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İstanbul Arnavutköy'de verilen mevlit yemeğinin ardından rahatsızlanan yaklaşık 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

AA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 07:51
Arnavutköy'de onlarca kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Alınan bilgiye göre, Arnavutköy'de Durusu Mahallesi'nde askere gidecek bir genç için mevlit yemeği verildi. Yemekten yiyen aralarında çocuk ve kadınların da olduğu yaklaşık 50 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle Arnavutköy Devlet Hastanesi ile çevre hastanelere başvuranlar tedavi altına alındı.

Tedavileri tamamlanan bazı kişilerin taburcu edildiği öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Hundi, akşama doğru tavuklu pilav ve helvadan oluşan yemeğin dağıtıldığını, mevlide katılanlarda saat 20.00 gibi gıda zehirlenmesi belirtilerinin başladığını söyledi.

Askere gidecek yeğeni için Terkos'tan geldiklerini ifade eden Tarkan Yalçın da "Sadece mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler oldu. Şu an hastanedeyiz ama herkesin genel durumu iyi" şeklinde konuştu.


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