Gider borusu çalınan işletme sahibi: 'Bunu da çalamazlar sanırım'

11 Şubat 2022 Cuma, 17:59

Eskişehir'de geçen pazar bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişinin binanın çatısından akan yağmur suyunun taşıyan yaklaşık 2 buçuk metre uzunluğundaki plastik boruyu söküp çaldığı belirlenmişti.

Çalınan boru esnafı şaşırtırken, olay Türkiye gündeminde geniş yer almıştı. Olayın ardından esnaf Ferdi Topuz çalınan boru yerine yenisini taktı.

Yeni boruyu daha sağlam monte ettiklerini ifade eden işletme sahibi Ferdi Topuz, “Yeni gider borumuzu taktık. Bu sefer daha sıkı ve kuvvetli kelepçeler kullandık. Bunu da çalamazlar sanırım. Çalarlarsa ben daha bir şey demiyorum. Boru sonuçta bu” dedi.

