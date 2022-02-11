Gider borusu çalınan işletme sahibi: 'Bunu da çalamazlar sanırım'
Eskişehir’de bir ara sokaktaki binanın yağmur suyu gider borusu, kimliği belirsiz kişi tarafından çalınmıştı. Çalınan borunun yerine yenisini takan işletme sahibi, borunun çalınmaması için daha sıkı tedbirler aldı.
Eskişehir'de geçen pazar bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişinin binanın çatısından akan yağmur suyunun taşıyan yaklaşık 2 buçuk metre uzunluğundaki plastik boruyu söküp çaldığı belirlenmişti.
Çalınan boru esnafı şaşırtırken, olay Türkiye gündeminde geniş yer almıştı. Olayın ardından esnaf Ferdi Topuz çalınan boru yerine yenisini taktı.
Yeni boruyu daha sağlam monte ettiklerini ifade eden işletme sahibi Ferdi Topuz, “Yeni gider borumuzu taktık. Bu sefer daha sıkı ve kuvvetli kelepçeler kullandık. Bunu da çalamazlar sanırım. Çalarlarsa ben daha bir şey demiyorum. Boru sonuçta bu” dedi.
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