Gine'li gelin oyunu İstanbul'da kullandı

Yayınlanma: 31.03.2024 - 13:07

Güncelleme: 31.03.2024 - 13:07

İstanbul'dan Gine Cumhuriyetine çalışmaya giden Emre Ercan burada Safiatou Diallo ile tanıştı. Emre Ercan ve Safiatou Diallo bir süre sonra evlenme kararı alarak Türkiye'ye geldi. Emre Ercan ve Safiatou Diallo İstanbul'da evlendi.

Türk vatandaşı olan Safiatou Diallo Ercan eşi Emre Ercan ve 8 yaşındaki çocukları Efe Diao ile 2024 yerel seçimleri için oy kullanmaya geldi. Beyoğlu'ndaki Firuzağa İlköğretim Okulu'nda oy kullanan çiftin oğlu Efe Diao Ercan "Annem Gine'li babam Türk, yani İstanbullular ben de İstanbulluyum. Annem artık Türk vatandaşı ve oy kullanıyor. Oyumuzu kullandık şimdi gidiyoruz. Büyüyünce ben de oy kullanacağım" dedi.

Baba Emre Ercan ise, "Eşimle Gine Cumhuriyeti'nde tanıştım. Oraya tercüman olarak çalışmaya gitmiştim. 6 ay kadar orada kaldım. Sonra eşimle İstanbul'a geldik ve 11 yıl önce evlendik. Şimdi 8 yaşında bir oğlumuz var" diye konuştu.