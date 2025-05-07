Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse görevdeki ilk yılını değerlendirdi: 'Öncelikle güveni inşa ettik'

Yayınlanma: 07.05.2025 - 17:51

Güncelleme: 07.05.2025 - 17:51

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, göreve başladığı günden bu yana geçen bir yılı değerlendirdi. Belediyenin Halk Akademisi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Köse göreve geldiklerinde devraldıkları 1 milyar 714 milyon TL'lik borcun, belediyenin mali yapısını zayıflattığını ve hizmet üretme kapasitesinin sınırlı hale getirdiğini söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren mali disiplin ve tasarruf politikalarını ön planda tuttuklarını vurgulayan Köse; özellikle temsil ve ağırlama giderlerinde ciddi bir azalma sağladıklarını, kendilerinden önceki 1 yılda 24 milyon olan bu giderlerin, kendi dönemlerindeki ilk yılda 11 milyon TL’ye düştüğünü açıkladı. Ayrıca, göreve geldikten sonra 650 milyon TL borç ödediklerini ve kurumun kendi ayakları üzerinde durmaya başladığını belirtti.

Köse, artık somut hizmetlerin ön planda olduğunun altını çizdi. Giresun'un kalkınması için parti ayırt etmeksizin her kesimle bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi. Ayrışma ve kutuplaşmaya zemin hazırlayanlara karşı halkın iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağını ifade etti.

ÖNCELİKLE GÜVENİ İNŞA ETTİK

Çok kötü mali tabloya rağmen başarılı 1 yılı geride bıraktıklarına dikkat çeken Köse şu açıklamalarda bulundu: “Giresun Belediyesi kurulduğu günden bu yana en kötü şartlarda göreve başladık, borç yüküyle devraldık. Buna rağmen tertemiz ve şeffaf bir şekilde ilk yılımızı başarıyla tamamladık. Şehrimiz ekonomisinin can damarı olan Sanayi Sitemizin altyapısını ve üst yapısını yeniledik. Karla mücadelede son derece başarılı olduk, taraflı tarafsız herkes taktir etti. AB Atıksu Projesi yavaşlamıştı, hızlandırdık ve şu anda test aşamasında. İçme suyu ve kanal çalışmalarında ciddi yatırımlar yaptık.

Kiralık araç dönemini bitirdik, 37 yeni aracı belediyemiz bünyesine katarak siyah plaka taktık. Yeni ve modern yolcu bekleme durakları yaptık. Kiralık olarak hizmet veren temizlik araçlarını belediyemiz bünyesine alarak önemli bir ödemeden kurtulduk. Sıfır Atık Projesinde önemli adımlar attık. Araç tamirlerimizi artık Makine İkmal Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştiriyoruz. Kent Lokantası açtık, halkımız bu hizmetten çok memnun. Yerel ürünlerimizin raflarda yer aldığı GİRMAR marketimizi hizmete sunduk."

Belediye aşevimizde pişirdiğimiz yemeklerle vatandaşlarımıza iftar yemeği vererek ciddi bir tasarruf sağladık. Şehrimizde kültür sanat etkinliklerini artırdık. Basketbol takımı kurduk, amatör kulüplerimize destek olduk. Yeni yeşil alanlar ürettik. Can dostlarımız için hayvan barınağımızı güçlendirdik. Belediyemiz bünyesinde baskı merkezimizi hayata geçirerek çok ciddi bir harcamadan kurtulduk. Kent Konseyi yönetimini yenileyerek daha etkin hale getirdik.

Öncelikle güveni inşa ettik. Bize bırakılan 184,5 Milyon TL tutarındaki çekler karşılığına baktığımızda hizmette kullanılmamış. Yıllık 82 milyon TL banka faizi ödüyoruz. 1 yıl içerisinde İller Bankası tarafından 99 milyon TL SGK ve vergi borcu için paramız kesildi. Bunun yanında genel olarak da İller Bankası’ndan gelen payımız azaldı.Önceki dönemin son 1 yılına baktığımızda, biz ilk yılımızda 310 milyon TL tasarruf edip, toplamda 650 Milyon TL borç ödedik”