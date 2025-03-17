Giresun'da 2 grup birbirine girdi! Çok sayıda yaralı...
Giresun'un Doğankent ilçesinde, iki grup arasında çıkan tabancalı, bıçaklı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniköy köyünde H.K. (58) ve Y.K. (43) ile S.K. (62), F.K. (60), N.K. (38) ve M.K. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
ÇOK SAYIDA YARALI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Y.K. tabancayla ateş ederek F.K. ve N.K'yi, H.K. ise bıçakla M.K. ve S.K'yi yaraladı. Olayda Y.K. ve H.K ise sopa darbeleriyle yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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