Giresun'da 2 katlı evde yangın paniği: 88 yaşındaki yatalak hasta kurtarılamadı
Giresun'un Bulancak ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında yatalak hasta Avni Zehir'in (88) cansız bedenine ulaşılırken, alevlere müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı.
İlçeye bağlı Küçüklü köyünde 2 katlı evde, yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YATALAK HASTA KURTARILAMADI
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yatalak hasta olan Avni Zehir'in cansız bedenine ulaştı. Ekipler, yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışmalarını sürdürdü.
Yangına müdahale eden bir itfaiye erinin de üzerine çöken çatı parçalarının düşmesi sonucu yaralandı.
Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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