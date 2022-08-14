Giresun'da "30. Uluslararası Dereli Kümbet Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi
Giresun'un Dereli ilçesi Kümbet Yaylası'nda "30. Uluslararası Dereli Kümbet Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirildi.
Aymaç mevkisinde düzenlenen ve yöre halkının yoğun ilgi gösterdiği "30. Uluslararası Dereli Kümbet Kültür ve Sanat Festivali"nde katılımcılar, horon ile Giresun karşılaması oynadı, doyasıya eğlendi. Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, yaptığı konuşmada, Kümbet Yaylası'nın şehir atmosferinden sıyrılıp doğayla buluşmak için parmakla gösterilecek yerlerin başında geldiğini söyledi.
Bölgenin doğal açıdan güzelliklerine değinen Sinanoğlu, şöyle konuştu:
"Bugün Giresun'un oksijen deposu olan güzel Kümbet'teyiz. İlgi çekici coğrafyası, rahatlatıcı iklim özellikleri, zengin bitki örtüsü, tertemiz ve berrak su kaynaklarıyla, Karadeniz yayla kültürünün çekici örneklerine sahip Kümbet'te olmak büyük ayrıcalık. Bugün düzenlenen bu festival sayesinde hem gurbetteki vatandaşlarımız bir araya gelip hasret gideriyor hem de yaylamızın, ilçemizin ve ilimizin dünya çapında tanıtılmasına önemli katkılar sağlanıyor."
Festival, ağalık yarışmasının ardından yöresel sanatçıların konserleriyle sona erdi.
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