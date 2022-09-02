Giresun'da 45 çuval fındık çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
Giresun'un Keşap ilçesinde 45 çuval fındık çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Güneyköy köyünde yaşayan K.A. ve L.A, 45 çuval fındıklarının çalındığını jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerince hırsızlık olayını A.A. ve M.T'nin gerçekleştirdiği belirlendi.
ÇUVALLAR KAMYONETTE YAKALANDI
Şüpheliler, merkeze bağlı Ülper köyü mevkisinde fındık çuvallarının yüklü olduğu kamyonette yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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