Giresun'da 45 çuval fındık çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

Giresun'un Keşap ilçesinde 45 çuval fındık çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
02 Eylül 2022 Cuma, 11:53
Giresun'da 45 çuval fındık çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
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Güneyköy köyünde yaşayan K.A. ve L.A, 45 çuval fındıklarının çalındığını jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerince hırsızlık olayını A.A. ve M.T'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

ÇUVALLAR KAMYONETTE YAKALANDI

Şüpheliler, merkeze bağlı Ülper köyü mevkisinde fındık çuvallarının yüklü olduğu kamyonette yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


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