Giresun’da kenenin ısırdığı şahıs hayatını kaybetti
Giresun’un Çamoluk ilçesinde kenenin ısırdığı şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Çamoluk ilçesinde 10 gün önce kenenin ısırdığı 68 yaşındaki b, Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören Bakırhan, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Çamoluk Belediye Başkanı Ergün Bakırhan’ın da ağabeyi olan Mehmet Bakırhan, ilçenin Dulundas Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
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