Kene ısıran arkeolog hayatını kaybetti
Bursalı Arkeolog Murat Kurt, bir araştırma için gittiği Erzurum’un Oltu ilçesinde kene ısırması sonucu hayatını kaybetti.
Bursa Orhangazi Narlıca Mahallesi'nde ikamet eden 52 yaşındaki Arkeolog Murat Kurt, bir araştırma için gittiği Erzurum’un Oltu ilçesinde kene ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden Kurt bugün hayatını kaybetti.
Murat Kurt bugün memleketi Bursa’ya bağlı Orhangazi Narlıca Mahallesi'nde toprağa verilecek.
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