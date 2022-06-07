Kene ısıran arkeolog hayatını kaybetti

07 Haziran 2022 Salı, 12:29

Bursa Orhangazi Narlıca Mahallesi'nde ikamet eden 52 yaşındaki Arkeolog Murat Kurt, bir araştırma için gittiği Erzurum’un Oltu ilçesinde kene ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden Kurt bugün hayatını kaybetti.

Murat Kurt bugün memleketi Bursa’ya bağlı Orhangazi Narlıca Mahallesi'nde toprağa verilecek.