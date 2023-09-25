Giresun'da şehitler anısına 'vefa yürüyüşü' yapan gruba ayı saldırdı: 1 yaralı

Giresun’un Alucra ilçesinde bulunan Osmanlı-Rus savaşında 2. Kafkas Kolordusuna bağlı askerlerin şehit olduğu Alucra dağlarındaki cephelere 'vefa yürüyüşü' yapanların karşısına ayı çıktı. Ayının saldırdığı grup içerisinde bir kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 09:59
Giresun'da şehitler anısına 'vefa yürüyüşü' yapan gruba ayı saldırdı: 1 yaralı
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Alucra Kaymakamlığı, Alucra Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Osmanlı-Rus savaşında 2. Kafkas Kolordusuna bağlı askerlerin şehit olduğu Gümüşhane sınırındaki cephelere "Şehitlere Vefa" adıyla yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüş sırasında, gruptan ayrı olarak farklı bir rotadan zirveye tırmanan bir grup genç ayı ile karşılaştı. Gruba saldıran ayı, Tarık Akın isimli genci sağ ayağından ısırdı.

Ayağından ısırılan genç, ayıdan kendini kayalıklardan atarak kurtardı. Yaralanan Akın, olay yerine çağrılan ambulans ile önce Alucra Devlet Hastanesi'ne, buradan da Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


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