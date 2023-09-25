Giresun'da şehitler anısına 'vefa yürüyüşü' yapan gruba ayı saldırdı: 1 yaralı
Giresun’un Alucra ilçesinde bulunan Osmanlı-Rus savaşında 2. Kafkas Kolordusuna bağlı askerlerin şehit olduğu Alucra dağlarındaki cephelere 'vefa yürüyüşü' yapanların karşısına ayı çıktı. Ayının saldırdığı grup içerisinde bir kişi yaralandı.
Alucra Kaymakamlığı, Alucra Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Osmanlı-Rus savaşında 2. Kafkas Kolordusuna bağlı askerlerin şehit olduğu Gümüşhane sınırındaki cephelere "Şehitlere Vefa" adıyla yürüyüş düzenlendi.
Yürüyüş sırasında, gruptan ayrı olarak farklı bir rotadan zirveye tırmanan bir grup genç ayı ile karşılaştı. Gruba saldıran ayı, Tarık Akın isimli genci sağ ayağından ısırdı.
Ayağından ısırılan genç, ayıdan kendini kayalıklardan atarak kurtardı. Yaralanan Akın, olay yerine çağrılan ambulans ile önce Alucra Devlet Hastanesi'ne, buradan da Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Altı saat içerisinde neler oldu öyle?'
- Dilan ve Engin Polat nasıl para kazanıyor?
- Dayısından dehşete düşüren sözler!
- Bingöl'de deprem!
- Emekli 3 ay daha bekleyecek!
- İstanbul’da gözler Kılıçdaroğlu'nda...
- 'Demokratik değerler'e bak!
- Ayhan Bora Kaplan’ın servetinin kaynağı ne?
- Sürücü yanarak can verdi! Yaralılar var...
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?