Sokak hayvanları için ölüm fermanı

24 Eylül 2023 Pazar

Harekete geçilmiş. Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının temsilcilerinin de yer aldığı bir komisyon kurulmuş ve konunun doğrudan tarafı olduğu halde Türk Veteriner Hekimleri Birliği davet edilmemiş.

Belediyelerle koordineli olarak boş arazilerde toplanma merkezleri ve “barınaklar” oluşturulup öncelikle kısırlaştırma yapılması, “sağlıksız” hayvanların ise öldürülmesi önerileri değerlendiriliyormuş!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 Aralık 2021’de Hayvanları Koruma Yasası’na aykırı olarak sokak köpeklerinin “barınak” denilen hayvan hapishanelerine alınması için verdiği talimattan sonra gelinen nokta bu...

Erdoğan’ın geçen ay da tekrarladığı talimatının uygulanabilmesi için 1.5 yıldır sosyal medyada trol ordusu ile büyük bir operasyon yürütüldü. Tarikatların ve medyanın da destek verdiği bu operasyon sonucunda toplumda hayvan nefreti had safhaya ulaştı. Bazı acı olayların bilinçli olarak çarpıtıldığı ve kışkırtıldığı oldu.

Şimdi 18 yıldır sokak hayvanları konusunda yasadaki görevlerini yerine getirmeyen belediyelerin ve kurumların yüzünden sayıları artan sokak köpekleri şeytanlaştırılıyor ve tüm bedel onlara ödetilmek isteniyor.

1910 HAYIRSIZ ADA KATLİAMINI UNUTTUNUZ MU?

Yasaya aykırı bu projeyi uygulamak için ne yapacaklar ve bunun sonucunda neler olabilir anlatayım:

Geçen yıl da yazdığım gibi ormanlık arazilerde devasa hayvan hapishaneleri inşa edecekler ve bu bir rant aracı olacak.

Sokaklardaki hayvanları toplamak için yine şiddet söz konusu olacak.

Binlerce hayvanı o hapishanelere dolduracaklar. Kısırlaştırma etkin şekilde uygulanmadığı takdirde orada da sayı artacak.

Kuduz hastalığı, yaban hayat kökenli olduğundan ve ormanlık arazilerde açılan hapishanelerde hayvanlar yaban hayatının içine sokulacağından hastalığın önüne geçilemeyecek.

Ormanların içindeki kentten uzak hapishanelerin gönüllü hayvanseverler ile ilişkisi kesilecek.

İçinde çok daha az sayıda hayvanın olduğu geçici hayvan bakımevlerinde bile hastalık, açlık, bakımsızlık ve kötü muamele yüzünden korkunç olaylar yaşanırken binlerce hayvanın tıkıldığı hapishanelerde toplu ölümler ve hayvanların birbirine zarar verdiği vahim olaylar gündeme gelebilecek.

OYSA YASAL VE AHLAKİ ÇÖZÜM BELLİ

Belediyelerin sokak hayvanları için ödeneğinin artırılması, ödeneklerin başka bir iş için değil amacına uygun olarak sokak hayvanlarının aşılatılması, kısırlaştırılması ve bakımı için harcanması ve bu görevleri yerine getirmeyen belediyelerin ceza kapsamına alınması.

Hayvan bakımevlerinin koşullarının düzeltilerek hasta, güçten düşmüş hayvanlar için kullanılması, saldırganlığa eğilimi olanların uzmanlarca rehabilite edilmesi.

5199 sayılı Hayvan Hakları Yasası’nın ve 7332 sayılı Hayvanları Koruma Yasası İle Türk Ceza Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa’nın uygulanması.

Hayvanlara yönelik suçlarla ilgili cezaların caydırıcı hale getirilmesi. Özellikle pet shop’lar aracılığıyla katalog üzerinden hayvan satışına son verilerek yuvalandırmanın sadece bakımevlerindeki canlar arasından yapılması; merdiven altı hayvan ticareti yapanlara, internet üzerinden hayvan satanlara ve bakımıyla yükümlü olduğu hayvanı sokağa bırakanlara caydırıcılığı yüksek cezaların verilmesi.

Çip uygulamasının aksamadan yürütülmesi ve bu konuda sahtekârlık yapanların ifşa edilerek yüksek cezalar getirilmesi.

Sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışmaların gönüllüler ve belediyelerin işbirliğiyle denetimli olarak yürütülmesi.

Bunlar yapılsa birkaç yıl içinde sokak hayvanlarının sayısı kontrol altına alınabilir ve hastalıklar önlenebilir.

Ama belli ki kolay ve kârlı olan, ormanlara hayvan hapishaneleri yapmak ve bazı hayvanları da “sağlıksız” diyerek “uyutma” adı altında öldürmek!

İnsanlar, binlerce yıl önce kendi çıkarları için evcilleştirdikleri köpekleri alıp satarak para kazanmayı sürdürüyor, deprem sonrasında ya da narkotik ve patlayıcı madde arama çalışmalarında onları kullanıyor, deprem bölgesinde çalıştırdıkları Proteo adlı köpek yaşlı olduğu için dayanamayıp enkaz altında ölünce heykelini dikiyor, utanmadan “deney” adı altındaki işkenceleri köpek bedenleri üzerinde yapıyor ama sokak köpekleri topluca yok olsun istiyor.

İşte insan denilen canlı böyle zalim bir tür!