İstanbul Arnavutköy'de kan donduran olay: Boş arazide ölüme terk edildi!
İstanbul’un Arnavutköy’de vatandaşlar boş arazide hareketsiz şekilde yatan ağır şekilde darp edilmiş bir kişi buldu. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
İslambey Mahallesi’nde geçen gün akşam saatlerinde sokak arasında bulunan boş arazide hareketsiz yatan birini fark eden vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler bilinci kapalı şekilde yatan şahsı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Vücudunda ağır darp izleri bulunan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın kim yada kimler tarafından ne amaçlı gerçekleştirildiği henüz tespit edilemedi.
Polis ekipleri konuyla alakalı geniş kapsamlı çalışma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şahsın başka bir kişi tarafından kucağında taşınarak boş araziye doğru ilerlediği görüntülere ulaştı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Ekiplerin olayı gerçekleştiren şahıs veya şahısları tespit ederek yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.
Edinilen ilk bilgilere göre ağır yaralı şekilde bulunan şahsın üzerinden Ahmet Ezer adına bir kimlik çıktığı öğrenildi.
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