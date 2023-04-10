Giresun'da uyuşturucu operasyonu
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Piraziz ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 2 kilogram skunk maddesi ele geçirdi.
Ekipler, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakıldı, biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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