Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İkametlerde bulunan 4 kişi gözaltına alındı, ekiplerce uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
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