Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 19:43
Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İkametlerde bulunan 4 kişi gözaltına alındı, ekiplerce uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.


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