Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Vize Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi Komutanlığı işbirliğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 100 gram kenevir tohumu, 150 gram metamfetamin, 1000 kilitli poşet, iklimlendirme sistemi, 20 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 15 mermi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda 25 şüpheli, gözaltına alındı.
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