Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 11:05
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
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Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Vize Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi Komutanlığı işbirliğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 100 gram kenevir tohumu, 150 gram metamfetamin, 1000 kilitli poşet, iklimlendirme sistemi, 20 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 15 mermi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 25 şüpheli, gözaltına alındı.


Kırklareli uyuşturucu uyuşturucu operasyonu

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