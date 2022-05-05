CHP'li Süleyman Girgin'den cennet koyların talana açılmasına tepki: Önce AKP'den korunmalı...

05 Mayıs 2022 Perşembe, 10:21

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan Sarıgerme'nin de 'SİT koruma statüsü değiştirildi' haberinin basına yansımasını Meclis gündemine taşıdı.

Girgin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yazılı olarak yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

"KİMİN MALINI KİME PEŞKEŞ ÇEKİYORSUNUZ?"

Girgin açıklamasında şunları söyledi:

“Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçelerinde bulunan Sarıgerme ve Kayacık sahillerini kapsayan kısımda “kesin korunacak hassas alan” içinde kalan yerlerde koruma statüsü düşürüldü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 11.03.2022 tarih ve E.3168340 sayılı Olur'u ile 'Doğal Sit-nitelikli doğal koruma alanı' ve 'Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak onaylandığı 30.04.2022 tarihli ve 31825 sayılı resmi gazetede ilan edildi. İktidarın kesin korunacak alanlara kesin ranta açılacak alan diye baktığının bir örneği daha. Muğla Ortaca ve Dalaman’daki yerlerin SİT koruma statüsünün oldu bittiye getirilerek düşürülmesi kabul edilemez.”

“Şunu sormak istiyorum, burada bir rant planı yoksa, durduk yerde, bu alanın statüsü neden ve hangi gerekçe ile değiştirilmiştir? Bu bölgeyi hangi yandaş rantçılar gözüne kestirdi de, sipariş üzerine bu karar çıkartılmıştır? Bunda bir kamu yararı var mıdır? Olsa idi bu süreç, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve halkla yürütülmez miydi? Kimin malını oldu bitti ile peşkeş çekiyorsunuz? Biz artık bu iktidar ve rantçılarından hangi bölgeyi koruyacağımızı bilemez olduk. Bir yağmalama bitmeden biri başlıyor. Bu coğrafi alan ve doğal harikalar, tüm halka aittir, 3-5 kişi zengin edilecek diye buraların birilerine peşkeş çekilmesine asla izin vermeyeceğiz.”

"ERDOĞAN GİDECEK, TOPRAKLAR KALICI"

"Halka rağmen bir şey yapılamaz, yaptırmayacağız da! Bu tarz, geleceği, doğayı ilgilendiren kararlarla ilgili yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri yok sayılarak alınan kararlar hukuksuz olduğu kadar, doğa katliamına davetiye çıkarmaktır. Erdoğan, 'benden sonrası tufan' anlayışı ile hareket etmektedir. O gidecek, kesin ama, bu ülke halkı bir yere gitmeyecek, bu topraklar üzerinde kalıcı. Çoluğuyla, çocuğuyla, torunlarıyla nesilden nesile bu ülke toprakları üzerinde yaşamaya devam edecekler. Dolayısıyla çocuklarına yaşanası bir ülke bırakmaya kararlılar, kararlıyız. Bu konuda kısa vadedeki en önemli adım da şüphesiz; AKP iktidarının bu gider ayak hız verdiği talana karşı mücadele etmektir. Muğla Büyükşehir Belediyemiz de bu karara dair itiraz ve yargı sürecini takip ediyor. Hep beraber hem Sarıgerme’nin, hem de Kayacık sahilini korumaya kararlıyız. Muğla’nın talan edilmesine asla fırsat vermeyeceğiz."

BAKAN KURUM'A 6 SORU

CHP'li Girgin'in, Bakan Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şu şekilde: