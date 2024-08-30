Gişe çıkışında çarpışan TIR'lar alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı!

Mersin’in Tarsus ilçesinde gişeler çıkışında çarpışan tırlar alev aldı. Sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğer sürücü ise yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 08:19
Gişe çıkışında çarpışan TIR'lar alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı!
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Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep(TAG) Otoyolu’nda ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Mersin istikametinde Batı gişelerin çıkışında meydana geldi.

Alınan Bilgiye göre R.T idaresindeki çikolata yüklü 33 CYP 36 plakalı TIR ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 RAH 61 plakalı TIR çarpıştı. Kazayla birlikte 2 TIR'da yangın çıktı ve patlama meydana geldi. Sürücü R.T. kendini araçtan atarak yardım istedi.

Olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan TIR'lar yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürülebildi.

Sürücü R.T. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İsmi henüz öğrenilemeyen diğer sürücü ise sıkıştığı araçta hayatını kaybetti. Mersin-Tarsus istikametinde meydana gelen yangından dolayı otoyol yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı.


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